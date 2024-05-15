Ancelotti: Arda Güler çok iyi ilerleme kaydediyor - Son Dakika
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Ancelotti: Arda Güler çok iyi ilerleme kaydediyor

Ancelotti: Arda Güler çok iyi ilerleme kaydediyor

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in çok iyi ilerleme kaydettiğini söyledi. Ancelotti, Deportivo Alaves maçının ardından yaptığı basın toplantısında genç futbolcuya övgülerde bulundu. Arda, maçta yedek başladıktan sonra oyuna girerek takımının 5. golünü kaydetti. Bu sezon La Liga'da 4. golünü atan Arda'ya İspanyol basını da övgüler yağdırdı.

15.05.2024 01:31
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in "çok iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dedi.

Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.

Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı.

İspanyol basınından övgüler

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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