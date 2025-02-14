Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert: \'Rövanş İçin Güçlenmeliyiz\'

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ANDERLECHT Teknik Direktörü David Hubert, "Elbette skora baktığımızda durum çok olumlu değil. Rövanş maçı açısından iyi bir konumda değiliz. Rövanş maçında performansımızı güçlendirmek zorundayız. En son dakikaya kadar mücadele vereceğiz. 3-0 hiç olumlu bir skor olmadı" dedi.

Belçika ekibi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert değerlendirmelerde bulundu. 3-0'lık mağlubiyetin işlerini zorlaştırdığını aktaran David Hubert, "Elbette skora baktığımızda durum çok olumlu değil. Rövanş maçı açısından iyi bir konumda değiliz. Rövanş maçında performansımızı güçlendirmek zorundayız. En son dakikaya kadar mücadele vereceğiz. 3-0 hiç olumlu bir skor olmadı" ifadelerini kullandı.

'PENALTI KARARI MAÇIN DİNAMİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ'

Fenerbahçe'nin ilk golü bulduğu pozisyonun öncesindeki korner kararının hatalı olduğunu söyleyen Hubert, "Çok olumlu karşılamadık bu kararı. Korner olduğunu düşünmüyorum. 1-0'dan sonra iyi bir futbol oynamaya gayret ettik. Rakibimiz çok iyi bir performans sergiledi. 2-0'dan önce iyi pozisyonlar geliştirmeyi başardık. Kornere dair karar takdir ettiğimiz bir karar olmadı. Ne yazık ki penaltıyla ilgili karar da bizim aleyhimizde oldu. Penaltı kararı maçın dinamiğini değiştirebilirdi. Penaltının verilmemesi bizim açımızdan üzücü oldu. Bunlar maçın kilit anlarıydı. Maçın gidişatı farklı olabilirdi. Tabii ki ekipler arasında deneyim farkı olduğu ortada. Biz elimizden geldiğince pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ama ne yazık ki başarılı olamadık" sözlerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN GOLÜ ATMAK'

Önemli olanın golü bulmak olduğunu aktaran Hubert, "Güçlü anlar yarattık fakat bitiriş vuruşlarını yapamadık. Daha zor anlarda daha kuvvetli bir direnç sergilememiz ve golleri yemememiz gerekiyordu. 2 golün arasında durumu değiştirebilseydik maçın gidişatı daha farklı olabilirdi. Tabii ki maçta önemli olan golü atmak" dedi.