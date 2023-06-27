Türkiye'ye veda etti! Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak - Son Dakika
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Türkiye'ye veda etti! Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak

27.06.2023 14:15

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo, sezon sonunda Sampdoria ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Pirlo, Süper Lig'de 34 maçta 1.29'luk puan ortalaması yakalamıştı.

Son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. 44 yaşındaki hoca, yeni sezonda Sampdoria'yı çalıştıracak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Di Marzio'nun haberine göre, sezonun bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük'e veda eden Andrea Pirlo'nun yeni adresi Sampdoria oldu. Pirlo, İtalyan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

1.29'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.

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Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye veda etti! Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak - Son Dakika
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