Türkiye'ye veda etti! Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak

Son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. 44 yaşındaki hoca, yeni sezonda Sampdoria'yı çalıştıracak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Di Marzio'nun haberine göre, sezonun bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük'e veda eden Andrea Pirlo'nun yeni adresi Sampdoria oldu. Pirlo, İtalyan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

1.29'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.