Türkiye'ye veda etti! Andrea Pirlo, Sampdoria'yı çalıştıracak

Son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. 44 yaşındaki hoca, yeni sezonda Sampdoria'yı çalıştıracak.
Di Marzio'nun haberine göre, sezonun bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük'e veda eden Andrea Pirlo'nun yeni adresi Sampdoria oldu. Pirlo, İtalyan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.
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