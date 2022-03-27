Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali - Son Dakika
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Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

27.03.2022 14:01
Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli oyuncu Angel Di Maria, milli formayı büyük ihtimalle bıraktığını duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli oyuncu Angel Di Maria, milli formayı büyük ihtimalle bıraktığını duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk ettikleri Venezuela'yı 3-0 yendikleri maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından değerlendirmelerde bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnettarım. Bu güzel maç sonrasında yaşananların hayalini hep kuruyordum. Büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maça çıktım. Herkese binlerce kez teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını önceki haftalarda elde eden Arjantin'de Di Maria'nın, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'nin durumuna göre emeklilik kararından vazgeçebileceği belirtiliyor.

Bu sezon PSG'de kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi, Arjantin-Venezuela maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerimi sonlandırabilirim. Bunu gerçekten bilmiyorum. Sadece yakın geleceğe odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.

Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 120 karşılaşmada 23 gole imza attı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali - Son Dakika
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