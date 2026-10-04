Ankara ASKF'nin TASKK üyeliği kabul edilmedi, Şener Aydın 481 oyla yeniden seçildi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) üyeliğinin yeniden kabul edilmemesi tartışmalara neden olurken, salonda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik görevlileri salona çağrıldı. Başkanlık seçiminde ise mevcut Şener Aydın 481 oy alarak yeniden başkan seçildi, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba ise 295 oy aldı.

TASKK'ın 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, mevcut başkan Şener Aydın ile Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba yarıştı. 880 delegenin oy kullandığı seçimde 776 oy geçerli sayıldı. Şener Aydın 481 oy alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığı görevine seçilirken, Yaşar Zımba ise 295 oy aldı.

1980 yılında kuruldu, 81 ilde örgütlendi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK), 29 Ekim 1980 tarihinde Ankara, Bursa, Trabzon ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının katılımıyla, Dernekler Kanunu'na göre kuruldu.

Türkiye genelinde spor kulüplerinin üst kuruluşu olarak illerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları (ASKF) faaliyet gösterirken, ASKF'lerin üst kuruluşu olarak da TASKK yapılanması bulunuyor. Türkiye genelinde kurulan ASKF sayısı 81'e ulaşırken, TASKK spor alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

19 kongrede tek aday yarıştı

1980 yılında kurulan TASKK bugüne kadar 19 olağan genel kurul gerçekleştirdi. 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı ise başkanlık seçimi açısından ayrı bir önem taşıdı. Bu kez ilk defa iki aday başkanlık için yarıştı.

Ankara ASKF'nin üyeliği oy çokluğuyla kabul edilmedi

Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yaklaşık 3 yıl önce TASKK üyeliğinden çıkarılan Ankara ASKF'nin yeniden üyeliği gündeme geldi. Genel kurul delegelerinin verdiği imzalı önergeyle Ankara ASKF'nin üyeliğinin yeniden kabul edilmesi talep edildi. Önergenin ardından konu genel kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Ankara ASKF'nin yeniden TASKK üyeliğine alınması oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Tartışmanın ardından güvenlik görevlileri salona çağrıldı

Ankara ASKF'nin üyeliğiyle ilgili oylamanın ardından bazı genel kurul üyeleri arasında tartışma yaşandı. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine Seçim divan başkanı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, güvenlik görevlilerini salona davet etti. Baykan, delegeleri sakin olmaya çağırarak, genel kurulun sağlıklı şekilde devam etmesini istedi. Güvenlik görevlileri de salonda önlem aldı. Yaşanan gerginliğin ardından genel kurul çalışmalarına devam edildi.