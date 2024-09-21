Ankara'da Eskrim Turnuvası Başladı

Spor

Eskrimde Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, gençler flöre kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Kadınlarda şampiyonluğa ulaşan Alisa İsbir altın madalyanın sahibi olurken, Elvin Gülışık gümüş, Nilim Karavelioğlu ve Ada Arıkan bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise altın madalya kazanan Kıvanç Kırtay kürsünün zirvesinde yer alırken, Tan Sezer gümüş, Kayhan Sırmacı ve Cem Güneş bronz madalya elde etti.

Turnuva, yarın büyükler kılıç müsabakalarıyla tamamlanacak.