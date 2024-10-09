Ankara Demirspor, Mazıdağ Fosfat\'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, konuk ettiği 3. Lig ekiplerinden Mazıdağ Fosfat Spor'u, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda mağlup ederek tur atladı.
Hakemler: Yakup Özhan, Burak Sami Şad, Çağrı Yıldırım
Ankara Demirspor: Deniz Kök, Murat Karadeniz, Batuhan Sayar, İsmail Can Fidan, Oğuzhan Yılmaz, Batuhan Karadaş, Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Ali Efe Çördek
Yedekler: Alper Adıyaman, Erkul Küçük, Vedat Kutay Bozkurt, Mehmet Aslanboğa, Egemen Uğurlu, Tolunay Artuç, Atakan Dama
Teknik Direktör: Abdul Fettah Kaldırım
Mazıdağ Fosfat Spor: Bilal Karataş, Erdem Reis, Hüseyin Turunç, Onur Şirin, Barış Baran, Mehmet Ersavaş, Melik Ahmet İpek, Mehmet Ali Bakar, Mutlu Aksu Doğan, Yunus Emre Mest, Sergen Şakirler
Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Deniz Keskin, Mahsum Kara, Ömer Yılmaz, İsmail Dinçer, Mert Özyıldırım, Mehmet Ali Tektaş, Hüseyin Eray Harmancı, Emrah Şenol, İbrahim Halil Kaya
Teknik Direktör: İsmail Serbest
Goller: Ali Efe Çördek (dk. 19) (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Bakar (dk. 41) (Mazıdağ Fosfor Spor) - ANKARA
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