Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Etimesgut Belediyespor, evinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Veli Karakaya xx, Ahmet Şimşek xx, Baykal Tuna xx
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Abdulcebrail Akbulut xx (Gökhan Lale dk. 72 x), Rüstem Yiğit Yıkılmaz xx, Efşan Geçgin xx, Furkan Bolat xx (Reşo Akın dk. 83 ?), Talha Özler xx, Berke Gürbüz xx (Emirhan Altuntop dk. ?), Burak Arda Bozdoğan xx, Furkan Berkay Uçar xx, Muhammet Beşir x (Yağız Suat Bolat dk. 58 x), Gülhan Üreyen xx (Enes Berkehan Samur dk. 72 x)
Yedekler: Tuğran Burak Tuğ, İsmail Güner, Atamer Bilgin, Berk Akgönül, Eren Kınalı
Teknik Direktör: Enver Bozbay
68 Aksaray Belediye Spor: Doğukan Özçimen x (Onur Arslan dk. 28 xx), Utku Burak Kunduzcu xx, Oğuzhan Köseoğlu xx (Hasan Gündoğdu dk. 53 x), Yusuf Can Abay xx (Nurullah Serbest dk. 76 x), Furkan Çelen xx, Ali Mert Işık xx, Birkan Yılmaz xx, Emre Alan xx (Alpay Aldemir dk. 76 x), Necmi Çoban xx, Mustafa Çiçekli xx, Ferhat Durmuş x (Ali Say dk. 53 x)
Yedekler: Resul Kesim İnceöz, Mustafa Us
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Furkan Bolat (dk. 49), Reşo Akın (dk. 88) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdulcebrail Akbulut (Etimesgut Belediyespor) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ankara haber! Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 68 Aksaray Belediye Spor: 0 - Son Dakika