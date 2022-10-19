Ankara haber! Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 68 Aksaray Belediye Spor: 0 - Son Dakika
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Ankara haber! Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 68 Aksaray Belediye Spor: 0

19.10.2022 16:31
Ankara haber! Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 68 Aksaray Belediye Spor: 0

Ankara haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Etimesgut Belediyespor, evinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Etimesgut Belediyespor, evinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk

Hakemler: Veli Karakaya xx, Ahmet Şimşek xx, Baykal Tuna xx

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Abdulcebrail Akbulut xx (Gökhan Lale dk. 72 x), Rüstem Yiğit Yıkılmaz xx, Efşan Geçgin xx, Furkan Bolat xx (Reşo Akın dk. 83 ?), Talha Özler xx, Berke Gürbüz xx (Emirhan Altuntop dk. ?), Burak Arda Bozdoğan xx, Furkan Berkay Uçar xx, Muhammet Beşir x (Yağız Suat Bolat dk. 58 x), Gülhan Üreyen xx (Enes Berkehan Samur dk. 72 x)

Yedekler: Tuğran Burak Tuğ, İsmail Güner, Atamer Bilgin, Berk Akgönül, Eren Kınalı

Teknik Direktör: Enver Bozbay

68 Aksaray Belediye Spor: Doğukan Özçimen x (Onur Arslan dk. 28 xx), Utku Burak Kunduzcu xx, Oğuzhan Köseoğlu xx (Hasan Gündoğdu dk. 53 x), Yusuf Can Abay xx (Nurullah Serbest dk. 76 x), Furkan Çelen xx, Ali Mert Işık xx, Birkan Yılmaz xx, Emre Alan xx (Alpay Aldemir dk. 76 x), Necmi Çoban xx, Mustafa Çiçekli xx, Ferhat Durmuş x (Ali Say dk. 53 x)

Yedekler: Resul Kesim İnceöz, Mustafa Us

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Goller: Furkan Bolat (dk. 49), Reşo Akın (dk. 88) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Abdulcebrail Akbulut (Etimesgut Belediyespor) - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara haber! Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 68 Aksaray Belediye Spor: 0 - Son Dakika
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