Ankara Keçiörengücü, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Altaş Denizlispor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibinin açıklamasına göre mor-beyazlılar, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmana ısınma koşusuyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, ardından tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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