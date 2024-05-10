Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 64 Batuhan Ataç), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Mikail Okyar (Dk. 46 Enginalp Yamaç) Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Dk. 79 Muharrem Cinan), Traore, Melih İnan
Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay (Dk. 64 Yusuf Tekin), Arda Gezer, Erdem Özcan (Dk. 46 Mehmet Nur Kaymaz), Ege Parmaksız (Dk. 46 Enes Yetkin), Murat Berkan Demir, Emre Tangeldi (Dk. 64 Mehmet Gündüz), Mehmet Onur Yıldız (Dk. 64 Nurettin Küçükdeniz)
Goller: Dk. 15 Alihan Kubalas (Ankara Keçiörengücü), Dk. 70 Nurettin Küçükdeniz (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 30 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 40 Tugay Gündem, Dk. 65 Arda Gezer (Altay)
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki Ankara Keçiörengücü-Altay karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü ile Altay 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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