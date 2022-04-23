Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

23.04.2022 14:58
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, taraftara açık yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, taraftara açık yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Menemenspor maçı öncesinde başkent ekibinin son antrenmanı izleyen mor-beyazlı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulunarak futbolculara moral verdi.

Mor-beyazlı futbolcular, teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda pas ve top çalma çalışması yaptı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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