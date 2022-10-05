TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda deplasmanda GMG Kastamonuspor 'la golsüz berabere kalan Fethiyespor , evinde Ankara Demirspor 'a 2-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında Mervan Çelik , Başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Mervan, 58'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 3 puan Ankara Demirspor'un oldu. Fethiyespor 3 maçını kazandığı evinde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Fethiyespor 10 puanda kalırken, Ankara Demirspor puanını 15 yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika

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