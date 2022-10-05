Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2

05.10.2022 21:08
Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2

Ankara bölgesinden gelen habere göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında Mervan Çelik, Başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Mervan, 58'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 3 puan Ankara Demirspor'un oldu. Fethiyespor 3 maçını kazandığı evinde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Fethiyespor 10 puanda kalırken, Ankara Demirspor puanını 15 yaptı.


YORUMLAR
500
Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması Kastamonuspor Başkanı Burak İzbeli'den Galatasaray değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 03:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement