Ankara spor: Ankara Demirspor: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor, evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında Mervan Çelik, Başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Mervan, 58'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 3 puan Ankara Demirspor'un oldu. Fethiyespor 3 maçını kazandığı evinde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Fethiyespor 10 puanda kalırken, Ankara Demirspor puanını 15 yaptı.
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