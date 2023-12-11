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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca saldırı sonrası hastanede tedavi altında - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca saldırı sonrası hastanede tedavi altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin yapılacağını açıkladı. Ayrıca, saldırıda bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca saldırı sonrası hastanede tedavi altında
11.12.2023 - 23:54,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran iki kişinin gözaltına alındığını, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ise emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA
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