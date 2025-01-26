Ankaragücü, Erzurumspor'a Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü, Erzurumspor'a Kaybetti

Kemal Özdeş, Erzurumspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası Süper Lig hedefini sürdürdüklerini belirtti.

26.01.2025 17:49
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 kaybettikleri maçta yenilgiyi hak etmediklerini ve Süper Lig'e çıkma inancını koruduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek isterdik. Oyun başından itibaren iki takım da adam adama savunma yaptı. Duran toptan en fazla gol atan takım Erzurumspor ve yine böyle gol attı. Sonrasında oyunu oturttuk ve ikinci yarıda istediğimiz dakikada golü bulduk. Fırsatları gole çeviremedik. Orta alanda biraz daha risk aldık. Bu kez ceza sahasında karambolden gol yedik. 2-1'den sonra gol için yoğun çaba sarf ettik. Oyuncularımız mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Maçın genelinde kaybedecek bir oyun oynamadık. Müthiş bir taraftar desteği kazandık. Ligin sonuna kadar zorluklar yaşayacağız ama bugünkü destek sezon sonuna kadar devam etsin. Bugün nerede olacağımız değil, mayıs sonunda nerede olacağımız önemli."

Yeni transferlerin aralarına katıldıklarını ve hazır olmadan da bazılarını oynattığını anlatan Özdeş, "Kalan 17 maç için eksik olan yerlerimizi tamamlayacağız. Kalan 17 maçta daha dikkatli oyunlara ihtiyacımız var. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Bu taraftarın desteğine inanıyorum. Bu camiaya layık olacak oyuncularla bir hikaye yazmak istiyorum. Daha nitelikli ve bu lig uygun bir kadrom olacak önümüzdeki haftadan itibaren. Camiamız bizden desteğini eksik etmesin. Ligdeki 14 takım 3 takım" diye konuştu.

Transfer süreciyle ilgili de konuşan ve 3 isim daha kadroya katacaklarını vurgulayan Özdeş, "Alınan oyuncuları ve gelecek isimleri ben onayladım. 4 transfer yaptık, 3 isim daha alacağız. Tamamlanınca nitelikli bir takım olacağız. Hazır olan, bu ligde oynayacak isimleri almak istiyorum. Yönetimimizin çabasına teşekkür ediyorum. Tamamlandığında her tarafı dolu bir takım olacağız. Santrafor, kenar forvet ve stoper olacak. İkisiyle anlaşmak üzeyiz. Göndereceğimiz yabancılar belli. Ama isimlerini açıklamak için onlara haksızlık etmek istemem. 4 isimle ayrılacak yollar." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemin kendisine uzatma bölümünde sarı kart gösterdiğini belirten Özdeş, "Dördüncü hakeme yalvardım, 'Kaleci oyunu geciktiriyor.' diye. 60 dakika yalvardım. 5 dakika uzatma görünce çıldırdım. Skora etki edecek bir hataları yok ama daha ciddi maçlara hazırlanmalılar. Lütfen Süper Lig maçına hazırlandıkları gibi hazırlansınlar." dedi.

Renaldo Cephas'ın menisküs ameliyatı olduğunu, 2 hafta sonra sahalara döneceğini aktatan Kemal Özdeş, Kitsiou ve Schulz'un hafta başı takıma döneceğini sözlerine ekledi.

Kutlu: "Beklentinin çok çok üstünde bir sezon geçiriyoruz"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, beklentilerinin üstünde bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Sahadaki iki takımın da futbol oynamaya çalıştığını aktaran Kutlu, "İlk yarı maçı koparabilirdik ama zeminden dolayı net iki fırsat kaçırdık. İkinci yarıda 15 dakika bocaladık ve golü yedik. Oyuncu değişiklikleriyle pozisyonlar yakaladık. Rakibin direkten dönen topunda şanslıydık. Maç maç hedefimize ilerliyoruz. Oynayacağımız maçlar bizim hedefimizi belirleyecek. Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor. Şu anki durumumuz beklentinin çok çok üstünde bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nün taraftar desteğine dikkati çeken Kutlu, "Ankaragücü taraftarı itici güç oldu takımlarına. Biz depremde hasar gördüğü için bazı tribünlere taraftar alamıyoruz. İki dönem transfer yasağımız vardı geçmişte. Biz bu sene ligi iyi yerde bitirip önümüzdeki sene için hedef koymuştuk. Karagümrük puan kaybederse haftayı ilk 2'de tamamlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü, Erzurumspor'a Kaybetti - Son Dakika

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