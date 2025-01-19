Ankaragücü, Michal Rakoczy'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 22 yaşındaki Polonyalı orta saha Michal Rakoczy'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michal Rakoczy'nin, satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar geçici transferi için MKS Cracovia Kulübü ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
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