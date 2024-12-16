Ankaragücü'nde Geçgel Görevden Ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbol şube sorumlusu Feridun Geçgel, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Geçgel, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla ailem gibi gördüğüm, maddi ve manevi ciddi fedakarlıklar yapmaktan bir an bile imtina etmediğim Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinden ayrılıyorum." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Sezon başında bu ligdeki müktesebatıma da inanarak talep ettiğim görevi, tüm inisiyatif ve yetkileri bana güvenip veren, başta başkanımız İsmail Mert Fırat ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz nihai nokta ve alınan sonuçlar neticesinde hissettiğim sorumluluk beni böyle bir karar vermeye mecbur kılmıştır. Kulübüm için hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyduğum gayretlere Allah şahittir. Taraftarımız ve camiamız müsterih olsun. MKE Ankaragücü; başkanı, yönetimi, taraftarı ve takımıyla dimdik ayaktadır. Ben de bundan sonraki süreçte her zaman Ankaragücü camiası için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."