Ankaragücü\'nden Yeni Malatyaspor\'a 3-0

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından, "Futbolda girdiğin pozisyonu değerlendirmeniz lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skora ile mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, yoğun geçen kamp sürecinin ardından erken golü bulduklarını söyledi. Kenan Koçak, birçok gol fırsatı bulduklarını fakat değerlendiremediklerini belirtti.

Kaçan fırsatlara rağmen galibiyeti kazanan tarafın MKE Ankaragücü olduğunu dile getiren Koçak, "Belki daha çok gol pozisyonuna girebilirdik. Bunların analizini yapıp çalışacağız. Futbolda girdiğiniz pozisyonu değerlendirmeniz lazım. Sonuçta skor oyunu. Devamlı çalışacağız, başka alternatifimiz yok" dedi. - ANKARA