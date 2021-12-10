- Ankaragücü Onursal Başkanı Aydın son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın için, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

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