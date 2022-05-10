Ankaraspor'da İlker Püren dönemi sona erdi - Son Dakika
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Ankaraspor'da İlker Püren dönemi sona erdi

10.05.2022 12:05
Ankaraspor'da İlker Püren dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankara spor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevini yürüten İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." denildi.

Devre arasında göreve başlayan genç teknik adam, mavi-beyazlıların başında 19 maça çıktı. Püren ile çıktığı bu maçlarda 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Ankaraspor, sezonu 55 puanla 9. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, teknik direktör İlker Püren ile severek çalıştıkları bir sezon geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız genç, çok değerli, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz birisiydi. Geldiği günden bu yana küçük dokunuşlarla kulüp içinde çok iyi şeyler yaptı. Bunlardan en iyisi de genç oyunculara fırsat tanıyarak onların önünü açması oldu. Kendisiyle istemeyerek de olsa karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayız. Genç bir teknik adam olmasına rağmen bilgi ve tecrübesiyle takdire şayan bir şahsiyet. Türk futbolunda önemli yerlere geleceğine olan inancım tam. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantılarında başarılar dilerim. Rabbim yardımcıları olsun."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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