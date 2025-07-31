İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı. 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Bakhtiyor Zainutdinov'un da Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurmuştu.
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam gibi! Semih Kılıçsoy'un yeni takımı - Son Dakika
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