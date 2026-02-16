Anna Horford'dan NBA'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anna Horford'dan NBA'ye Tepki

16.02.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anna Horford, NBA All-Star paylaşımlarına Filistinli çocuklara destek vererek yanıt verdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Al Horford'un kız kardeşi Anna Horford, All- Star ile ilgili bir paylaşıma Filistinli çocuklara destek vererek tepki gösterdi.

Anna Horford, organizasyonun resmi hesabından İsrailli oyuncu Deni Avdija için yapılan "Avdija'nın NBA All-Star hayali gerçekleşti." paylaşımına, "Başka kimlerin hayalleri vardı biliyor musun? İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinli." yanıtını verdi.

Anna Horford, Temmuz 2025'te de Avdija'nın İsrail'de neler olup bittiğini kimsenin tam anlamadığı yönündeki ifadeleri üzerine, "Bu, bir Nazi'nin Holokost'u haklı çıkarmaya çalışması gibi. İsrail'in yaptıklarını 'iki taraflı' olarak değerlendiremezsiniz. İsrail'in inkarı ve hesap verme eksikliği, önümüzdeki on yıllar boyunca incelenmeye devam edecek. NBA, onun varlığıyla daha da kötüye gidiyor." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Spor, Star, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Anna Horford'dan NBA'ye Tepki - Son Dakika

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:28:53. #7.11#
SON DAKİKA: Anna Horford'dan NBA'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.