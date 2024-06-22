Antalya Büyükşehir Belediyesi Dünya Yoga Günü\'nü Konyaaltı Sahilinde Kutladı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yoga Günü'nü Konyaaltı Sahilinde düzenlediği etkinlikle kutladı. Sahilin temiz havasına karşı yoga yapma imkanı bulan vatandaşlar beden ve zihinlerini dinlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Yoga Günü" dolayısıyla Konyaaltı sahilinde yoga tutkunlarını bir araya getirdi. Gün batımına karşı başlayan etkinliğe ilgi yoğun oldu. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaparak hem bedenlerini hem de zihinlerini dinlendirme fırsatı buldu.

Sağlıklı yaşam için yoga yaptılar

Büyükşehir Belediyesi ASFİM Koordinatörü Merve Kocagöz, "Zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleyen bütünsel sağlık yaklaşımlarının önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Yoga Günü'nü Olbia Kent Meydanı'nda vatandaşlarımızla kutladık. Yoga tutkunlarını bir araya getirdiğimiz bu etkinlikte sağlıklı yaşam ve ruhsal denge konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA