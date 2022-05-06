23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika
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23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı

06.05.2022 16:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri bu yıl seyircili başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri bu yıl seyircili başladı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen güreşlere, Kumluca Karatepe Stadı'nda dualarla start verildi. İlk günde pehlivanların boy ayrımı yapıldıktan sonra minik boylarda ilk tur güreşleri gerçekleştirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bölgede ata sporu yağlı güreşlere büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Kumlucalıların 2 yıllık aradan sonra güreş izlemenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Köleoğlu, pazar günü başpehlivan finali ile sona erecek olan organizasyona Antalyalıları beklediklerini kaydetti.

Güreş organizasyonuna Köleoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katıldı.

23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika


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