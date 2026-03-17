Antalya'da Çok Uluslu Okçuluk Kampı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan çok uluslu sezon öncesi hazırlık kampı, Antalya'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kampa 9 ülkeden 75 sporcu ve antrenör katılıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kamp, 22 Mart'a kadar sürecek.

Sezon öncesinde sporcuların performanslarını üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan organizasyonun, ülkeler arasında teknik iş birliğinin geliştirilmesine ve bilgi paylaşımının artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.