Antalyaspor, 9 Sezon Sonra 2\'de 2 Yaptı

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.
Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.
Son 11 sezonda ilk iki hafta sonuçları
Antalyaspor'un, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|Hafta
|2015-2016
|Başakşehir-Antalyaspor
|2-3
|1.
|2015-2016
|Antalyaspor-Gençlerbirliği
|3-1
|2.
|2016-2017
|Antalyaspor-Osmanlıspor
|0-0
|1.
|2016-2017
|Alanyaspor-Antalyaspor
|2-1
|2.
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2-0
|1.
|2017-2018
|Antalyaspor-Akhisarspor
|2-2
|2.
|2018-2019
|Kayserispor-Antalyaspor
|2-0
|1.
|2018-2019
|Antalyaspor-Konyaspor
|3-3
|2.
|2019-2020
|Göztepe-Antalyaspor
|0-1
|1.
|2019-2020
|Antalyaspor-Denizlispor
|0-2
|2.
|2020-2021
|Antalyaspor-Gençlerbirliği
|2-0
|1.
|2020-2021
|Beşiktaş-Antalyaspor
|1-1
|2.
|2021-2022
|Antalyaspor-Göztepe
|1-1
|1.
|2021-2022
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2-0
|2.
|2022-2023
|Antalyaspor-Galatasaray
|0-1
|1.
|2022-2023
|Ümraniyespor-Antalyaspor
|0-1
|2.
|2023-2024
|Trabzonspor-Antalyaspor
|1-0
|1.
|2023-2024
|Antalyaspor-Konyaspor
|1-1
|2.
|2024-2025
|Antalyaspor-Göztepe
|0-0
|1.
|2024-2025
|Beşiktaş-Antalyaspor
|4-2
|2.
|2025-2026
|Antalyaspor-Kasımpaşa
|2-1
|1.
|2025-2026
|Gençlerbirliği-Antalyaspor
|0-1
|2.
