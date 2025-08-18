Antalyaspor, 9 Sezon Sonra 2\'de 2 Yaptı

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılarak 9 sezon sonra en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.

Antalyaspor, daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş, üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

Son 11 sezonda ilk iki hafta sonuçları

Antalyaspor'un, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Skor Hafta 2015-2016 Başakşehir-Antalyaspor 2-3 1. 2015-2016 Antalyaspor-Gençlerbirliği 3-1 2. 2016-2017 Antalyaspor-Osmanlıspor 0-0 1. 2016-2017 Alanyaspor-Antalyaspor 2-1 2. 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 1. 2017-2018 Antalyaspor-Akhisarspor 2-2 2. 2018-2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0 1. 2018-2019 Antalyaspor-Konyaspor 3-3 2. 2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 0-1 1. 2019-2020 Antalyaspor-Denizlispor 0-2 2. 2020-2021 Antalyaspor-Gençlerbirliği 2-0 1. 2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 2. 2021-2022 Antalyaspor-Göztepe 1-1 1. 2021-2022 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 2. 2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1 1. 2022-2023 Ümraniyespor-Antalyaspor 0-1 2. 2023-2024 Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 1. 2023-2024 Antalyaspor-Konyaspor 1-1 2. 2024-2025 Antalyaspor-Göztepe 0-0 1. 2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 4-2 2. 2025-2026 Antalyaspor-Kasımpaşa 2-1 1. 2025-2026 Gençlerbirliği-Antalyaspor 0-1 2.

Kaynak: AA