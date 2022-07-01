Antalyaspor A takım kadrosu ile yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor A takım kadrosu ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

01.07.2022 15:13
Antalyaspor A takım kadrosu ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesinde A takımda forma giyen oyuncularla ilk antrenmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesinde A takımda forma giyen oyuncularla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor'da daha önce 16 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarda forma giyen 21 genç futbolcuyla gerçekleştirilen antrenmanın ardından bugün A takım kadrosu toplandı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular fitness salonunda çalıştı.

Futbolcular ardından, sahada koşu ile antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan Antalyaspor'un 4-14 Temmuz tarihlerinde Burdur'da sezonun ilk kampını gerçekleştirileceği bildirildi.

Akdeniz ekibinin, bu kamp kapsamında Metalist Kharkiv, Medipol Başakşehir ve Bodrumspor ile hazırlık maçları yapacağı açıklandı.

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Kaynak: AA

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