Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal'ı renklerine bağladı

07.06.2022 12:17
Antalyaspor, kaleci Alperen Uysal'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Güneysu, Uysal'ı uzun süredir takip ettiklerini, başarısı ve karakteriyle beğendikleri bir oyuncu olduğunu söyledi.

Alperen Uysal transferini futbol sorumlusu Nuri Şahin'in talebiyle gerçekleştirdiklerini belirten Güneysu, "Umarım camiamız için hayırlı uğurlu olur. Kısa zamanda Antalyaspor formasıyla daha başarılı maçlar çıkarır, hepimiz mutlu oluruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

28 yaşındaki file bekçisi Uysal ise Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da forma giyen Uysal, güzel bir sezonu geride bıraktığını ve İstanbulspor'a kupayla güzel veda ettiğini ifade etti.

"Benim için en mantıklı kararın Antalyaspor olduğuna kanaat getirdim"

Uysal, güzel bir sezondan sonra birçok kulübün kendisiyle temasa geçtiğini aktararak, "Ama Antalyaspor Başkanımız ve diğer yöneticilerle Nuri hocanın, Murat hocanın yakın alakasıyla ilgisi, onların beni ısrarla istemesiyle benim için en mantıklı kararın Antalyaspor olduğuna kanaat getirdim. Bence de çok doğru bir tercih yaptım. Burada güzel bir sistem var. Kendimi ifade edebileceğim, bana uygun bir sistem. İnşallah güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

Öte yandan, kulübün hazırladığı klipte ise Alperen Uysal, "Başarıya ulaşmak fedakarlık gerektirir. Kimi zaman ailenden, kimi zaman evinden, kimi zaman kendinden bile uzak kalırsın. Başarıya giden yolun acılarla dolu olduğunu anladığında gerçek bir takım olursun. Bana da şehrini arkasına alarak acılarından güçlenerek çıkan, büyük fedakarlıklar yaparak güçlü bir aile olan bu takımın yanında yer almak düşer. Geldim, gördüm, birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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Alperen Uysal, Antalyaspor'da Alperen Uysal, Antalyaspor'da Antalyaspor, İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Antalyaspor, İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kaynak: AA

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