Antalyaspor, Kocaelispor'u Yense de Düştü

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamladı ve 1. Lig'e düşen son takım oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Van de Streek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
79. dakikada gelişen kontratakta Van de Streek'in pasında topla buluşan Ballet, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Giannetti, Paal, Ceesay (Storm dk. 46), Soner Dikmen, Abdulkadir Ömür (Bahadır Öztürk dk. 87), Safuri (Boli dk. 67), Ballet, Van de Streek
Yedekler: Cuesta, Samet Karakoç, Veysel Sarı, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Giannetti, Gueye, Kerem Kayarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz (Tayfur Bingöl dk. 46), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Nonge dk. 38), Show, Sissoko, Rivas, Churlinov (Serdar Dursun dk. 64), Agyei (Esat Yusuf Narin dk. 71)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Muhammed Efe Küçük, Arda Özyar
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Ballet (dk. 79) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Abdullah Yiğiter, Paal, Safuri, Ballet (Antalyaspor), Show, Agyei, Keita, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - ANTALYA
