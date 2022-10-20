Antalyaspor, ligde 20 yıl sonra İstanbulspor ile oynayacak - Son Dakika
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Antalyaspor, ligde 20 yıl sonra İstanbulspor ile oynayacak

20.10.2022 11:11
Antalyaspor, ligde 20 yıl sonra İstanbulspor ile oynayacak

FRAPORT TAV Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor ile 20 yıl sonra Süper Lig maçında rakip olacak.

FRAPORT TAV Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor ile 20 yıl sonra Süper Lig maçında rakip olacak. Kırmızı beyazlı ekipte 2 oyuncu sakatlığı dolayısıyla oynayamayacak.

Ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 11'inci haftasında cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Antalyaspor ile İstanbulspor, Süper Lig'de 20 yıl sonra ilk kez rakip olacak. İki ekip bugüne kadar birbirlerine 27 kez rakip olurken, en son 14 yıl önce Spor Toto 1'inci Lig'de karşılaştı. 14 Süper Lig, 4 Spor Toto 1. Lig, 8 TFF 2. Lig ve 1 kez de Türkiye Kupası maçında rakip olan Antalyaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçlarda kırmızı beyazlı ekip 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi ile sahadan ayrıldı.ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜNAntalyaspor rakibi İstanbul temsilcisiyle Antalya'da oynadığı 13 maçta üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ekip arasında oynanan maçlarda İstanbulspor'un 5-2 kazandığı mücadele ise en fazla gol atılan maç olarak kayıtlarda yer aldı. En farklı skorla biten mücadele ise 1972-1973 sezonunda TFF 2. Lig'de yine İstanbulspor'un 4-0 sahadan galip ayrıldığı maç oldu.3 OYUNCU CEZASINI TAMAMLADIFraport TAV Antalyaspor'da Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima ve Corendon Alanyaspor maçında sarı kart cezasını tamamlayan Güray Vural, zorlu maçta futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sakatlıklarından dolayı son oynanan Alanyaspor maçında sahaya çıkamayan ve hafta içerisinde yapılan bazı antrenmanlarda yer alan kaleci Boffin ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in de görev verilmesi halinde yeşil zeminde olacağı öğrenildi.2 OYUNCU SAKAT, 1'İ CEZA SINIRINDAAntalyaspor'da sakatlıklarından dolayı Alassane Ndao ile Fredy, İstanbulspor maçında oynayamayacak. Kırmızı beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan Fernando Martins kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında sahada yer alamayacak.

Antalyaspor, İstanbulspor maçında rakibini yenerek ligdeki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda futbol sorumlusu Nuri Şahin oyunculara yapmaları gerekeni anlattı.


Kaynak: DHA
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