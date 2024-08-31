Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
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Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçına eksiklerle çıkacak

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Antalyaspor, sezonun ilk 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayarak 4 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, 3 maçta 5 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Antalyaspor'da Güray Vural dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

31.08.2024 10:17
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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 7. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

Lige iç sahada 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan Antalya ekibi, ikinci maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini iç sahada geçen hafta Atakaş Hatayspor'a karşı 3-2'lik skorla kazandı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlıkları süren Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika

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