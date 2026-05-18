Antalyaspor Süper Lig'den Düştü

Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Antalyaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen, son maçlarını kazanan Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile berabere kalarak 1 puan alan Eyüpspor'un ardından 16'ncı sırada kalarak küme düştü.

Şampiyon Galatasaray direkt olarak şampiyonlar ligine katılacak. İkinci Fenerbahçe şampiyonlar ligi ön elemesi ve play off maçlarına çıkacak. Avrupa kupalarında UEFA ve Konferans ligine gidecek takımlar ise Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kupa finali sonrası netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ

Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ardından yeni sezon planlamasında Sergen Yalçın'ın olup olmayacağı belli olacak.

VOLEYBOL

16.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmaları öncesinde basın mensupları ile bir araya geliyor. (Burhan Felek)

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dünya Motokros Şampiyonasının hazırlıklarına başladı

Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da dokuzuncu kez yapılacak