Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.
Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.
Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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