Kulüpten yapılan açıklamaya göre Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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