Arabistan'a gideceği konuşulan Hakim Ziyech'e beklenmedik talip - Son Dakika
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Arabistan'a gideceği konuşulan Hakim Ziyech'e beklenmedik talip

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Galatasaray'da tamamen gözden düşen ve Arabistan'dan da teklifler aldığı konuşulan Hakim Ziyech'e İtalyan futbol kulübü Napoli'nin talip olduğu belirtildi.

13.01.2025 14:22
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Süper Lig devi Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor.

NAPOLİ İDDİASI

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

BU SEZON SADECE 1 ASİST YAPTI

Arabistan'dan da teklifler alan Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.

Arabistan\'a gideceği konuşulan Hakim Ziyech\'e beklenmedik talip

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Son Dakika Spor Arabistan'a gideceği konuşulan Hakim Ziyech'e beklenmedik talip - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    yok ferhatin annesi çelikk in bacısı. ne yapacak Napoli ziyechi 37 4 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Hadi İns. 11 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk askimsinin tazebacısıZiyeche napolide herGeceVerme sözü vererek ikna etmiştir 3 7 Yanıtla
  • oktay DENİZ:
    Bir şey merak ediyorum gerçekten, bu adam neden Galatasaray’da oynamıyor. Sebebi? 5 0 Yanıtla
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