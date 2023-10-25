 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, kulüp satın alıyor - Son Dakika

Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, kulüp satın alıyor

Son Güncelleme: 25.10.2023 21:52

Bayern Münih'ten Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, Fransa 4. Lig ekibi Bourges Foot 18'i satın almaya hazırlanıyor.

Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Sadio Mane, Fransa'dan kulüp satın alıyor.

TAKIM SATIN ALIYOR

ESPN'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu yatırım için Fransa 4. Lig takımı Bourges Foot 18'i satın almak için kolları sıvadı.

Arabistan'a gidince parayı bulan Sadio Mane, kulüp satın alıyor

YATIRIM YAPACAK

Senegalli yıldız oyuncunun uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapmak istediği ve Fransız ekibini satın alacağı iddia edildi.

Arabistan'a gidince parayı bulan Sadio Mane, kulüp satın alıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, sadio mane, Al Nassr, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, kulüp satın alıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdiriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:08:51. #1.11#
SON DAKİKA: Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, kulüp satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement