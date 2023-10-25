Al Nassr'a transfer olan Sadio Mane, kulüp satın alıyor

Alman devi Bayern Münih ile yollarını ayıran ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Sadio Mane, Fransa'dan kulüp satın alıyor.
ESPN'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcu yatırım için Fransa 4. Lig takımı Bourges Foot 18'i satın almak için kolları sıvadı.
Senegalli yıldız oyuncunun uzun zamandır bir futbol kulübüne yatırım yapmak istediği ve Fransız ekibini satın alacağı iddia edildi.
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