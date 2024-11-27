Aras Kargo Büşra Güneş ile Anlaştı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo orta oyuncu Büşra Güneş'le anlaştı.
Aras Kargo Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Büşra Güneş. Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Büşra." ifadelerine yer verildi.
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