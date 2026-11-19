FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."