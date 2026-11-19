Aras Kargo'daki gıda zehirlenmesi Fenerbahçe Medicana maçını ileri tarihe taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı, Aras Kargo'da görülen gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Fenerbahçe Medicana, karşılaşmanın yeni tarihinin daha sonra duyurulacağını bildirdi.
FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."
Kaynak: DHA
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