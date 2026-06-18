Aras Kargo, Kaptan Hazal'la Sözleşme Uzattı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kaptan Hazal Selin Uygur'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımızla hikayemiz devam ediyor. İlk sezonumuzdan bu yana takım kadromuzda yer alan kaptanımız Hazal Selin Uygur ile yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Selin." ifadeleri kullanıldı.
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