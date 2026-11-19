Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, oyuncular ve teknik ekibin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığını ve 21 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe Medicana maçının ertelenmesi için başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün deplasmanda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de karşılaştıkları Eczacıbaşı Peron İstanbul maçı öncesi sporcular ve teknik ekipte gıda zehirlenmesi şüphesi belirtilerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Maç sırasında şikayetlerin şiddetlenmesine rağmen sporcuların sorumluluk bilinciyle müsabakayı tamamladıkları ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmanın ardından sporcularımızın ve teknik ekibimizin tedavisine başlanmış, bazı sporcularımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonuna resmi başvuruda bulunulmuştur. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimiz iletir, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiririz."

Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.