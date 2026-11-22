Arca Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlığını Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, esneme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Kaynak: AA
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