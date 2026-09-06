Arca Çorum FK sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arca Çorum FK sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor'u Kyziridis, Borza ve Mahmic'in golleriyle 3-0 yendi. Çorum FK, bu sonuçla sezonun ilk galibiyetine ulaşırken Eyüpspor sahadan puansız ayrıldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic (Dk. 81 Arda Şengül), Borza, Fredy (Dk. 71 Berat Özdemir), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 71 Göktan Gürpüz), Diomande (Dk. 65 Mahmic), Kyziridis, Ramirez (Dk. 81 Moukoko)

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq (Dk. 46 Seyfettin Anıl Yaşar), Jules, Giordano (Dk. 75 Arda Yavuz), Massanga, Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), da Costa (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Michalak, Abdullahi (Dk. 63 Pintor)

Goller: Dk. 6 Kyziridis, Dk. 27 Borza, Dk. 89 Mahmic (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Cengiz Ünder (Arca Çorum FK), Dk. 45+1 da Costa, Dk. 59 Seyfettin Anıl Yaşar (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yendi.

69. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Mahmic, oyuna girdikten dakikalar sonra sağ kanatta topu ceza sahasına taşıdı. Mahmic'in şutunda, kaleci Moldovan topun filelere gitmesini önledi.

85. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan, sağ kanada açılan topu tek pasla ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Yusuf Barası'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe'nin kucağında kaldı.

88. dakikada Raux Yao'nun derin pasında topla buluşan Yusuf Barası, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Barası'nın plasesinde, kaleci Felipe ayağıyla müdahale ederek topun filelere gitmesini engelledi.

89. dakikada Çorum FK, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Mahmic, kale sahası içinde sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:37:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Arca Çorum FK sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement