Arda Güler\'den Ancelotti\'yi kızdıracak sözler

Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid, Arda Güler'in de gol attığı maçta Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. 43'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren milli futbolcu, 60 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum" dedi.
Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile iyi bir iletişimi olduğunu belirten genç yıldız, "Xabi Alonso her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum.
İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" şeklinde konuştu.
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