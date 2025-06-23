Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler - Son Dakika
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Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

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Arda Güler\'den Ancelotti\'yi kızdıracak sözler
23.06.2025 16:29
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Arda Güler\'den Ancelotti\'yi kızdıracak sözler
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Arda Güler, Xabi Alonso ile iyi bir iletişimleri olduğunu ve kendisini daha önemli hissettiğini belirtti. Xabi Alonso'nun tempo kontrolünü sevdiğini, daha kısa paslar istediğini ve kendisini orta saha oyuncusu olarak gördüğünü dile getiren Güler, bu durumun kendisi için daha iyi olduğunu ifade etti.

Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid, Arda Güler'in de gol attığı maçta Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. 43'üncü dakikada skoru 2-0'a getiren milli futbolcu, 60 dakika sahada kaldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum" dedi.

"KENDİMİ DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"

Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile iyi bir iletişimi olduğunu belirten genç yıldız, "Xabi Alonso her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum.

İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner:
    Kulübede kaptan olur bizim Messi. 3 23 Yanıtla
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