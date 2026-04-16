Arda Güler İle Tarih Yazdı

16.04.2026 13:29
Arda Güler, Bayern Münih'e attığı 2 golle 5 rekor kırarak Avrupa basınında Yankı uyandırdı.

Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı 2 gol, Avrupa basının gündemine oturdu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de milli futbolcu, rövanş maçında iki kez topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 35. saniyesinde yaklaşık 30 metreden rakip fileleri havalandıran Arda Güler, 29. dakikada da serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Reuters haber ajansı, "Nefes kesen beş golün atıldığı ilk yarının sadece 35 saniyesinde Real Madrid golü buldu. 21 yaşındaki Güler, 29. dakikada serbest vuruştan Neuer'in üzerinden topu ağlara göndererek Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi." ifadelerini kullandı.

İngiliz BBC Sports, "Neuer'in kabusu, Güler'in zaferi oldu." başlığını attı ve "Serbest vuruş iyi bir pozisyondaydı ama Arda Güler topu barajın üzerinden harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi. Ne güzel bir gol!" değerlendirmesinde bulundu.

Yahoo Sport ise "Bayern kalecisi Manuel Neuer'in maçın başlama düdüğünden sadece 35 saniye sonra yaptığı alışılmadık hata, Güler'in konuk ekibi öne geçirmesine olanak sağladı, ancak Aleksandar Pavlovic'in 6. dakikadaki beraberlik golü, son derece açık bir karşılaşmanın zeminini hazırladı. Güler'in muhteşem serbest vuruşu toplam skorları tekrar eşitledi." paylaşımında bulundu.

İspanyol Marca gazetesi, "Neuer'in beklenmedik hatasından... Arda Güler'in muhteşem golüne" başlığıyla "Real Madrid, Arda Güler'in ustalığı ve becerisi sayesinde goller buldu." paylaşımda bulundu.

Goal spor sitesi, "Bunu Cristiano Ronaldo bile başaramamıştı. Real Madrid'li Arda Güler, Alessandro Del Piero'nun eski bir rekorunu ele geçirdi ve Bayern'e karşı birden fazla kez tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

Alman Bild gazetesi ise, "Real Madrid'in bu kadar uzun süre tur atlama umudunu koruyabilmesinin sebebi de Arda Güler'di. Hücum oyuncusu, Bayern'e karşı çeyrek final ikinci maçında Real Madrid'i iki kez öne geçirdi." görüşlerine yer verdi.

Efsane futbolculardan da övgü

Eski Liverpool efsanesi Steven Gerrard, "Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçireceği en iyi yarım saati yaşadı. İki muhteşem gol, ikincisi birincisinden bile daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Real Madrid oyuncusu Steve McManaman ise "Güler, Luka Modric'in yerini alacak kişi olarak görülüyordu. Şimdi Alvaro Arbeloa öncesinde de Xabi Alonso tarafından kendisine büyük bir güven duyulmuştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Marca, Spor, Bild, Bbc, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
