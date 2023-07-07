Arda ile Modric arasında geçen diyaloğu dede Güler anlattı! Çılgın bir vaatte bulunmuş - Son Dakika
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Arda ile Modric arasında geçen diyaloğu dede Güler anlattı! Çılgın bir vaatte bulunmuş

07.07.2023 11:48

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından büyük gurur duyduğunu dile getiren dede Mehmet Ali Güler, torununun eflatun-beyazlıları nasıl tercih ettiğini aktardı. Arda'nın Real Madrid kaptanı Modric ile tüm konuşmasını anlatan dede Güler, "Real Madrid'in kaptanı Modric, Arda'yı aramış ve 'Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak' demiş." şeklinde konuştu.

Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasıyla, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler( 68) ve babaannesi Adiye Güler(63) torunlarının başarısıyla gurur duydu.Dede Güler, torunun Real Madrid'in kaptanı Modric ile telefonda neler konuştuğunu da anlattı. Modric'in Arda'yı arayarak, kendisinden sonra 10 numaranın sahibi olacağını söylediğini belirtti.

"ARDA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Real Madrid transferinin bir anda çok hızlı geliştiğini ifade eden Mehmet Ali Güler, "Çünkü ondan önce Barcelona vardı. Barcelona'nın Arda'yı Fenerbahçe'de bir yıl kiralık oynatma şansı vardı. Ama Arda bu teklifi kabul etmedi. Real Madrid'de oynama garantisi verdi. Real Madrid'in kaptanı Modric, Arda'yı aramış ve "Ben bir yıl sonra futbolu bırakacağım 10 numara senin olacak' demiş. İlk defa içimizden çıkan bir Türk çocuğu bir de buradan çıkıp yetişen çocuk hem de 18 yaşında. 16 yaşında milli takım forması giydi" dedi.

"'ARDA TOP SÜREMEZ' DİYENLER UTANACAK"

Çok sevinçli olduğunu ama bir o kadar da içinde ağlama hissi olduğunu belirten Mehmet Ali Güler, " Türkiye'deyken Arda'yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi. Ankara'da belli takımlarda top koşturdu sonra babası onu Gençlerbirliği takımına gönderdi. Orada iki yıl oynayıp parladı. Oradaki hocasına 'Ben buradan Fenerbahçe'ye gideceğim oradan da 17-18 yaşında Avrupa'ya gideceğim' demiş. Hocası da gülmüş o zaman inanamamış. Ama bunları başardı. Çok hızlı bir gelişme gösterdi. A takıma kadar çıktı. Attığı golden belki ödül alacak. Bazı spor yazarları 'Arda orada top süremez' diyor. Arda öyle başarılı olacak ki o top süremez diyenler utanacaklar" diye konuştu.

"BENİ KALEYE GEÇİRİR FUTBOL OYNARDI"

Arda Güler'in babaannesi Adiye Güler ise torununu özleyeceğini belirterek, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz ama bir yandan da onu daha az göreceğimiz için hüzünlüyüz. Çok uslu bir çocuktu. Eline sadece top ver başka bir şey istemezdi. Yaz aylarında köye geldiğinde de hep top oynardı. Beni kaleye geçirir futbol oynardı. Bizi hiç oturtmazdı. Çok iyi yerlere gelsin. Çok duygusaldır, çok iyi niyetlidir. Kimseyi kırmayı sevmez. Maçlardan önce bizi arayıp dua edin derdi" diye konuştu.

Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
Arda Güler'in Modric ile tüm konuşmasını dedesi ifşa etti! Çılgın bir vaatte bulunmuş
YORUMLAR (2)
  • özer bergin: Emre mor gibi olacak çok abarttınız demedi demeyin. Cevap Yaz 11 20 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: hakkında hayırlısı olsun, rabbim utandırmasın inşallah... Cevap Yaz 48 1 Yayından Kaldır
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Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu Yalnızca 2 tercih arasında kalmıştı! Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası belli oldu

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda ile Modric arasında geçen diyaloğu dede Güler anlattı! Çılgın bir vaatte bulunmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda ile Modric arasında geçen diyaloğu dede Güler anlattı! Çılgın bir vaatte bulunmuş - Son Dakika
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