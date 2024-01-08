 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa kadrosunda - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa kadrosunda

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer aldı. Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı. Madrid ekibinin kadrosunda Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz gibi isimler bulunuyor.

Arda Güler, Real Madrid\'in Süper Kupa kadrosunda
08.01.2024 - 18:16,
Abone Ol

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer aldı.

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı. 10 Ocak Çarşamba günü Al-Awwal Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak müsakada eflatun-beyazlılar yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde Barcelona ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Kupanın finali ise pazar günü yapılacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak Riyad'a hareket eden Madrid ekibinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Real Madrid, Süper Kupa, Arda Güler, Madrid, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa kadrosunda - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa kadrosunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement