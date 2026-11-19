Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2026 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) "Yükselen Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.

Organizasyondan yapılan duyuruya göre, İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan 21 yaşındaki Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 21 yaşındaki Kenan Yıldız, "2026'nın Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer aldı.

Arda ve Kenan'ın yanı sıra adaylar arasında Pau Cubarsi, Yan Diomande, Endrick, Carlos Espi, Victor Froholdt, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Myles Lewis-Skelly, Johan Manzambi, Antonio Nusa, Nico O'Reilly ve Warren Zaire-Emery de bulunuyor.

Yılın oyuncusu ödülü için ise Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Ousmane Dembele, Federico Dimarco, Desire Doue, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinicius Junior, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Bukayo Saka, William Saliba, Dominik Szoboszlai, Vitinha ve Lamine Yamal adaylar arasında gösterildi.

Ödüller, 28 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Futbolseverler, "https://vote.globesoccer.com" internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek.