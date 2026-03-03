Arda\'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid\'e büyük şok

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

TEK GOL SATRIANO'DAN GELDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. Real Madrid, ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen eşitliği sağlayamadı.

MAÇTA KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Mücadelenin duraklama dakikalarında tansiyon yükseldi. Real Madrid'den Franco Mastantuono ile Getafe'den Adrian Liso kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktı.

ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, hücumda etkili olmaya çalışsa da skoru değiştiremedi.

ZİRVEDE FARK 4 PUAN

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise puanını 32'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek; Getafe ise Real Betis'i konuk edecek.