Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Arda\'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid\'e büyük şok
03.03.2026 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

TEK GOL SATRIANO'DAN GELDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. Real Madrid, ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen eşitliği sağlayamadı.

MAÇTA KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Mücadelenin duraklama dakikalarında tansiyon yükseldi. Real Madrid'den Franco Mastantuono ile Getafe'den Adrian Liso kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktı.

ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, hücumda etkili olmaya çalışsa da skoru değiştiremedi.

ZİRVEDE FARK 4 PUAN

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise puanını 32'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek; Getafe ise Real Betis'i konuk edecek.

Real Madrid, Arda Güler, Barcelona, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    Arda kardeşiniz üzülmüştür.eyy sondakika... 0 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Hücum ettklii olmaya calissada yani bir halt edemedi 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

08:09
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşanıyor
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
07:14
’’Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor’’ sorusuna Nihat Hatipoğlu’ndan bomba yanıt
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:18:13. #7.13#
SON DAKİKA: Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.