Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da futbol oynadığı dönemde vergi kaçırmaktan dolayı iki ayrı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı. Turan'ın hapis cezası ertelendiği ve cezaevine girmeyeceği belirtildi.
Barcelona 13. Ceza Mahkemesi Arda Turan hakkında, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin kişisel gelir vergisine ilişkin iki vergi suçu nedeniyle dava açtı. Vergi kaçırmakla suçlanan Turan'a, her bir suç için 6'şar aydan toplamda 1 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada hükmü kabul eden ve anlaşma yoluna giden Arda Turan'ın, 2015'ten 303 bin 162 avro ve 2016'dan 330 bin avro olan ceza tutarlarını ödediği, kalan 617 bin 773 avroluk borcu ise 6 taksitle ödeyeceği ifade edildi.
Hapis cezası ertelendi
37 yaşındaki teknik adamın iki yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla hapis cezası ertelendiği ve Turan'ın cezaevine girmeyeceği belirtildi.
Arda Turan, İspanya'da 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid, 2015-2018 yılları arasında da Barcelona'da forma giymişti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Arda Turan'a vergi kaçırma suçundan 1 yıl hapis cezası - Son Dakika
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