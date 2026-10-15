Arda Turan'ın Shakhtar'ı AEK'yı 3-1 yendi, Turan ilk Devler Ligi galibiyetini aldı - Son Dakika
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Arda Turan'ın Shakhtar'ı AEK'yı 3-1 yendi, Turan ilk Devler Ligi galibiyetini aldı

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Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AEK'yı Stamford Bridge'de 3-1 yendi. Shakhtar bu sezon ilk galibiyetini alıp puanını 4'e çıkarırken AEK 3 puanda kaldı; Arda Turan da teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maça taraftarlarının coşkulu desteğiyle baskılı başlayan AEK, 3. dakikada direğe takıldı. Lovro Majer'in sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanında iyi yükselen Harold Moukoudi'nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

Sahaya yerleşen Ukrayna temsilcisi, uzaktan şutlarla rakip kaleyi yokladı. 9'uncu dakikada Alisson Santana'nın ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Alberto Brignoli son anda topu kornere çeldi.

Konuk ekip, yarım saat dolmadan skor üstünlüğünü yakaladı. Vinicius Tobias'ın kaptırdığı topla gelişen AEK atağında, sol taraftan Stavras Pilios'un taşıyarak ceza alanına çıkardığı topu Lovro Majer yerden bir vuruşla 28. dakikada ağlara gönderdi: 0-1.

Shakhtar Donets'in gole yanıtı gecikmedi. 32'nci dakikada Filipe Relvas'ın Santana'ya ceza alanında yaptığı müdahaleye VAR uyarısının ardından hakem Chris Kavanagh penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada topun başına geçen Pedrinho, kaleci Brignoli ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

İki takımın da tehlikeli ataklar ürettiği ancak son vuruşta etkisiz kaldığı mücadelenin 80. dakikasında Shakhtar Donetsk, 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Alisson'un pasıyla sağ tarafta topla buluşan Vinicius Tobias'ın dar açıdan vuruşunda, kaleci Brignoli'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

86. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gleiker Mendoza, şık bir vuruşla topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturarak maçın skorunu ilan etti: 3-1.

Avrupa kulvarında çıktığı son 3 maçta gol yemeyen AEK'yı 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bu sezon ilk galibiyetini alırken puanını da 4'e çıkardı. AEK ise 3 puanda kaldı.

Arda Turan için Stamford Bridge'te yine tarihi gece

Atletico Madrid forması giydiği dönemde 12 yıl önce Stamford Bridge'ten UEFA Şampiyonlar Ligi final biletiyle ayrılan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini yine aynı statta aldı.

Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 3-1 yenerek turnuvada finale çıkarken, Arda Turan 72. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetmişti.

Teknik direktör olarak "Devler Ligi"nde ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk karşılaşmada deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiShakhtar DonetskStamford BridgeArda TuranFutbolSporSon Dakika

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