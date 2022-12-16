Arjantin'de Messi endişesi! Finale yetişmesi için dua ediyorlar

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Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile kozlarını paylaşacak. Arjantin'in en büyük kozu ise Lionel Messi olacak. Ancak yıldız futbolcu turnuvada limitleri zorladı.

SAKAT SAKAT OYNUYOR

Adale ağrısı çeken Lionel Messi, turnuvada sakat sakat oynuyor. 35 yaşındaki yıldız Hırvatistan maçının son dakikalarında acı çekmişti.

HERKES ENDİŞE İÇİNDE

Lionel Messi, Fransa maçı öncesi yapılan antrenmana katılmadı. 35 yaşındaki futbolcu için adeta seferberlik ilan edildi. Gerekirse maç gününe kadar dinlendirilme ihtimali var. Messi'nin antrenmana çıkmaması Arjantin halkını ve hayranlarını endişeye sürükledi.

REKOR GIRDI

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol atıp 4 asist üretti. Dünya Kupası'nda toplamda 25 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu en çok maça çıkan Matthaus'un rekorunu egale etti.