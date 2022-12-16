Arjantin'de Messi endişesi! Finale yetişmesi için dua ediyorlar - Son Dakika
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Arjantin'de Messi endişesi! Finale yetişmesi için dua ediyorlar

16.12.2022 00:32

Arjantin'de Fransa maçı öncesi yapılan antrenmana Lionel Messi katılmadı. Turnuvada sakat sakat oynayan Messi, son maçta kendisini zorladı. Yıldız futbolcunun final maçına yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile kozlarını paylaşacak. Arjantin'in en büyük kozu ise Lionel Messi olacak. Ancak yıldız futbolcu turnuvada limitleri zorladı.

SAKAT SAKAT OYNUYOR

Adale ağrısı çeken Lionel Messi, turnuvada sakat sakat oynuyor. 35 yaşındaki yıldız Hırvatistan maçının son dakikalarında acı çekmişti.

Arjantin için daha kötüsü olamazdı! Messi için dua ediyorlar

HERKES ENDİŞE İÇİNDE

Lionel Messi, Fransa maçı öncesi yapılan antrenmana katılmadı. 35 yaşındaki futbolcu için adeta seferberlik ilan edildi. Gerekirse maç gününe kadar dinlendirilme ihtimali var. Messi'nin antrenmana çıkmaması Arjantin halkını ve hayranlarını endişeye sürükledi.

REKOR GIRDI

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol atıp 4 asist üretti. Dünya Kupası'nda toplamda 25 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu en çok maça çıkan Matthaus'un rekorunu egale etti.

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Lionel Messi, Arjantin, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin'de Messi endişesi! Finale yetişmesi için dua ediyorlar - Son Dakika


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